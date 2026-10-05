مدیرعامل توانیر در رزمایش بیست‌ونهمین دوره طرح ملی مهتاب گفت: با اجرای این طرح، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار مصرف‌کننده بدون کنتور اعمال قانون شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله‌داد، با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق گفت: برای دومین سال پیاپی در تابستان امسال، با کمک مردم توانستیم حدود ۳ درصد از میزان تقاضا و مصرف برق را کاهش دهیم. سال ۱۴۰۳ در تابستان با رشد ۸.۶ درصدی مصرف برق مواجه بودیم و کاهش مصرف امسال کمک قابل توجهی به مدیریت شرایط کرد.

مدیرعامل توانیر با اشاره به شرایط ناترازی شبکه برق کشور اظهار کرد: پیش از این با ناترازی مواجه بودیم و در جریان جنگ، دشمن عامدانه زیرساخت‌های انرژی کشور را مورد هدف قرار داد، اما با وجود این شرایط توانستیم میزان ناترازی را به حدود ۱۰ هزار مگاوات برسانیم.

اله‌داد ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، میزان محدودیت‌ها در همه تعرفه‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد کاهش داشت. در بخش خانگی، محدودیت‌ها ۷۶ درصد کمتر از سال گذشته بود و در بخش صنعت شاهد کاهش ۳۶ درصدی محدودیت‌ها بودیم.

ناهید خدادادی گزارش می دهد.