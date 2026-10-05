با احتساب تکرار، یک میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده، یکسال گذشته در استان اصفهان وارد چرخه رسیدگی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در میزخدمت این دستگاه قضا با بیان اینکه، پرونده با ورود یکتا (جدید الورود) هم در این مدت بیش از ۵۰۰ هزار پرونده بوده است، گفت: درمقایسه با مدت مشابه سال قبل، این تعداد پرونده کاهش ۱۱ درصدی داشته است.

حجت الاسلام اسدالله جعفری افزود: افزایش تعداد دادگاه‌های صلح و سازش، افزایش جذب قاضی و راه اندازی ۳۰ سامانه الکترونیکی از بدو تشکیل پرونده تا مرحله اجرای احکام در کاهش تعداد پرونده‌ها و حتی مراجعه ارباب رجوع موثر بوده است.

وی گفت: صبح دوشنبه هر هفته، حدود ۵۰ نفر از مردم با رئیس کل دادگستری استان اصفهان و ۱۷۰ تا ۲۰۰ مراجعه کننده هم با دیگر مسئولان قضایی این استان، گفت و گوی حضوری دارند.

حجت الاسلام جعفری افزود:پاسخگویی مسئولان قضایی در دیگر شهرستان‌های استان اصفهان، صبح سه شنبه‌های هرهفته است.