به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مراسم جشن بهبودی و زندگی دوباره تعدادی از بیماران سرطانی گرگان به همت مرکز نیکوکاری خادم الرضا (ع) با حضور آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان در این مراسم گفت: خیریه‌های فعال در زمینه بیماری‌های خاص از جمله سرطان، نقش ویژه‌ای در کاهش مشکلات و آلام بیماران و خانواده‌های آنان دارند.