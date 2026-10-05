رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در بازدید از طرح بزرگ باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی شیراز، این مجموعه را از نظر طراحی و امکانات در کشور و جهان بی‌نظیر توصیف و بر برخورداری آن از استاندارد‌های میزبانی رویداد‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در بازدید از طرح بزرگ باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی شیراز، این مجموعه را از نظر طراحی و امکانات در سطح کشور و جهان بی‌نظیر توصیف و بر برخورداری آن از استاندارد‌های میزبانی رویداد‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد.