خیران و نیکوکاران مهابادی در سال جاری با پرداخت ۲۲ میلیارد تومان زکات، در مسیر دستگیری از نیازمندان و توسعه فعالیت‌های عام‌المنفعه سنگ‌تمام گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در جلسه شورای زکات شهرستان مهاباد که با حضور مسئولان و متولیان امر برگزار شد، بر اهمیت ترویج فرهنگ پرداخت زکات و نقش آن در کاهش محرومیت‌ها تأکید گردید.

احمد نوذری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) مهاباد در این نشست با اعلام رقم ۲۲ میلیارد تومانی زکات جمع‌آوری‌شده، از همراهی ارزشمند خیران تقدیر کرد.

در ادامه، ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه و رئیس شورای زکات مهاباد، استفاده از ظرفیت صداوسیما و فضای مجازی را در تولید محتوای فاخر برای ترویج این فریضه الهی بسیار مؤثر خواند.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد نیز با تأکید بر اهمیت زکات در توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی، استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد، بخشداران، دهیاران و تبیین احکام آن توسط امامان جمعه و جماعت را از راهکار‌های اصلی تقویت این سنت حسنه در سطح روستا‌ها و شهر برشمرد.