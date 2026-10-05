به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، هشتم دی‌ماه ۱۴۰۴ ارتفاعات مرزی شهرستان بانه در استان کردستان شاهد یکی از سخت‌ترین مأموریت‌های مرزبانی بود. کولاک شدید برف سنگین و سرمای طاقت‌فرسا شرایطی دشوار برای نیروهای مرزبانی رقم زد

در جریان گشت‌زنی پنج نفر از مرزبانان در طوفان برفی گرفتار شدند عملیات جست‌وجو و امدادرسانی آغاز شد و چهار نفر از نیروها پس از ساعت‌ها تلاش امدادی پیدا و به مراکز درمانی منتقل شدند اما رحیم مجیدی‌مهر بر اثر یخ‌زدگی و سرمای شدید جان خود را از دست داد و به مقام شهادت رسید.