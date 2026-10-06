به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رقابتی در همه رده‌های سنی با حضور بیش از ۶۰۰ کاراته کای از سراسر کشور که فرصتی بود تا از این مسابقات و با حضور در تیم ملی به مسابقات بین المللی رسید.

ذن کیوکوشین یکی از سبک‌های جذاب رشته کاراته محسوب میشود که در سال‌های اخیر طرفداران و علاقمندان زیادی پیدا کرده و در حال حاضر نزدیک به ۲ هزار نفر در ۲ بخش آقایان و بانوان در ایران در این سبک کاراته فعالیت می‌کنند.

در پایان برترین‌های هر رده مشخص شدند و با حضور در تیم‌های ملی راهی رقابت‌های جهانی این سبک که به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود، خواهند شد.

گزارشی از علی بهزادیان فر خبرنگار صداوسیمای اصفهان