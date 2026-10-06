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برترینهای رقابتهای ذن کیوکوشین کاراته قهرمانی کشور برای حضور در تیم ملی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رقابتی در همه ردههای سنی با حضور بیش از ۶۰۰ کاراته کای از سراسر کشور که فرصتی بود تا از این مسابقات و با حضور در تیم ملی به مسابقات بین المللی رسید.
ذن کیوکوشین یکی از سبکهای جذاب رشته کاراته محسوب میشود که در سالهای اخیر طرفداران و علاقمندان زیادی پیدا کرده و در حال حاضر نزدیک به ۲ هزار نفر در ۲ بخش آقایان و بانوان در ایران در این سبک کاراته فعالیت میکنند.
در پایان برترینهای هر رده مشخص شدند و با حضور در تیمهای ملی راهی رقابتهای جهانی این سبک که به میزبانی ژاپن برگزار میشود، خواهند شد.
گزارشی از علی بهزادیان فر خبرنگار صداوسیمای اصفهان