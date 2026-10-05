به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، به گفته ساکنان این منطقه، کمبود امکانات پزشکی به ویژه در ساعات شب، روز‌های تعطیل و شرایط اضطراری، از ضروری‌ترین نیاز‌های مردم است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: دهستان سیاهو به علت جمعیت پایین شرایط راه اندازی درمانگاه شبانه روزی ندارد.

یحیی میرزاده افزود: راه اندازی درمانگاه شبانه روزی در مناطقی با جمعیت بالای ۱۶ هزار تَن و یا در مرکز بخش و شهر امکانپذیر است.

دهستان سیاهو بیش از سه هزار تَن جمعیت دارد.

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وی گفت: با این حال پزشک در مرکز درمانگاه شبانه روزی وجود دارد که بعد از ساعت کاری، بیماران به صورت اورژانس ویزیت می‌شوند.