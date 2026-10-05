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آغاز انتخاب رشته منتخبان آزمون سراسری ۱۴۰۵ از امروز

انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۵ از امروز آغاز شد بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبان مجاز تا پنج شنبه ۱۶ مهر فرصت دارند انتخاب‌های خود را ثبت کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۱۳- ۱۸:۲۲
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برچسب ها: کنکور ، انتخاب رشته ، آزمون سراسری
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