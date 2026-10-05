جشنواره «صدرا» با هدف تجلیل از کارکنان برتر و ارزیابی شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای در فرماندهی انتظامی استان فارس ، همزمان با سراسر کشور در شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جشنواره «صدرا» با هدف تجلیل از کارکنان برتر و ارزیابی شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای در فرماندهی انتظامی استان فارس ، همزمان با سراسر کشور در شیراز برگزار شد.

این مراسم با رویکرد ارزیابی شاخص‌های صحت، دقت و امانتداری و به صورت ارتباط تصویری در سطح استان برگزار شد.

سردار ملک‌زاده، جانشین فرمانده انتظامی استان فارس، در این نشست با تأکید بر اهمیت اخلاق حرفه‌ای در خدمت‌رسانی به مردم، اظهار داشت: اگرچه در این رویداد از ۴۰ نفر از کارکنان برتر تجلیل می‌شود، اما ماهیت جشنواره «صدرا» به گونه‌ای طراحی شده است که همه کارکنانی را که شاخص‌های صحت عمل، درستکاری و رشادت را در کار خود متبلور کرده‌اند، در زمره برندگان و قهرمانان این جشنواره قرار می‌دهد.

نام «صدرا» که برگرفته از مفاهیم صحت، دقت، درستکاری، رشادت و امانتداری است، نمادی از استاندارد‌های بالای عملکردی در بدنه نیروی انتظامی محسوب می‌شود.