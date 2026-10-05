به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، معاون مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی کردستان در این نشست اظهار داشت: کاهش تقاضا و نبود برنامه ریزی برای جوجه‌ریزی از سوی تولیدکنندگان، موجب برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت مرغ در کشور و استان شده است.

نادری افزود: ضروری است تمامی حلقه‌های زنجیره تولید و توزیع از جمله کشتارگاه با هماهنگی بیشتری فعالیت کنند تا از وارد شدن خسارت به مرغداران جلوگیری شود.

وی در ادامه به اجرای طرح توزیع هوشمند کالا و راه‌اندازی سامانه «سماتیم» اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند می‌تواند در شفاف‌سازی فرآیند توزیع، مدیریت بازار و کاهش واسطه‌گری‌های غیرضروری مؤثر باشد.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز در این نشست گفت: حدود ۱۴ هزار نفر در صنعت طیور استان مشغول فعالیت هستند.

حسامی افزود: در سطح استان کردستان برای ۷۸۱ واحد پرورش طیور با ظرفیت بیش از ۱۶ میلیون قطعه، پروانه بهره‌برداری صادر شده که از این تعداد ۷۳۵ واحد معادل ۹۵ درصد فعال و ۴۶ واحد نیز غیرفعال و راکد هستند.

تأمین سوخت مورد نیاز واحد‌های تولیدی، کمبود نهاده‌های دامی، کاهش تقاضا برای خرید محصولات و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.