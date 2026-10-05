دومین دستگاه کلرزن خورشیدی با هدف ارتقای کیفیت و سلامت آب شرب، افزایش پایداری میزان کلر در شهر جنت‌آباد شهرستان صالح‌آباد راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان صالح‌آباد، گفت: دومین دستگاه کلرزن خورشیدی با هدف ارتقای کیفیت و سلامت آب شرب و به منظور توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر جنت‌آباد نصب و راه‌اندازی شد.

سید محمد اصغری افزود: این طرح با هدف تقویت پایداری میزان کلر در شبکه توزیع آب شهر جنت‌آباد و بهبود شرایط بهداشتی آب شرب اجرا شده و عملیات نصب دستگاه نیز پس از بهسازی و کاشی‌کاری اتاقک کلرزن انجام گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ میزان مطلوب کلر در شبکه‌های توزیع آب، بیان کرد: استفاده از دستگاه‌های کلرزن مجهز به پنل‌های خورشیدی، راهکاری مؤثر برای استمرار فرآیند کلرزنی و حفظ کیفیت آب شرب است.

اصغری گفت: این سامانه با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی، فرآیند کلرزنی را به‌صورت خودکار و مستمر انجام می‌دهد و ضمن کاهش وابستگی به منابع انرژی متعارف، امکان تداوم عملیات کلرزنی را فراهم می‌کند.

وی افزود: این طرح با مشارکت اداره کل پایش کیفیت آب استان و با هزینه کردی بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اجرا شده است.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به ارتقای کیفیت و سلامت آب شرب شهر جنت‌آباد، گامی در جهت توسعه بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در تأسیسات آب‌رسانی به شمار می‌رود و می‌تواند در کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری نیز مؤثر باشد.