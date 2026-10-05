به مناسبت هفته انتظامی، اعضای شورای تأمین و جمعی از مسئولان اجرایی شهرستان مهاباد با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی، ضمن دیدار با فرمانده انتظامی، از تلاش‌های شبانه‌روزی حافظان امنیت قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این دیدار که به منظور گرامیداشت هفته انتظامی برگزار شد، مسئولان شهرستان مهاباد ضمن تأکید بر جایگاه والای امنیت در پیشرفت جامعه، تعامل و همراهی مسئولان و مردم با پلیس را ضامن پایداری نظم و آرامش در این شهرستان دانستند.

سرهنگ امیررضا رسولیان، فرمانده انتظامی مهاباد در این نشست با تأکید بر اینکه امنیت روانی و اجتماعی مردم خط قرمز پلیس است، گفت: یکی از مطالبات به‌حق شهروندان، برخورد قاطع با ناهنجاری‌های ترافیکی و اجتماعی بود که در همین راستا، پلیس مهاباد با اجرای چندین مرحله طرح‌های عملیاتی، با عوامل مخل نظم و امنیت به‌صورت جدی برخورد کرده است.

او در تشریح اقدامات انجام‌گرفته در بخش برخورد با تخلفات افزود: در اجرای طرح‌های ضربتی علیه خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های هنجارشکن، از جمله برخورد با خودرو‌های شوتی، خودرو‌های دارای شیشه دودی و فاقد مدارک قانونی، تاکنون یک‌هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو متخلف توقیف و اعمال قانون شده‌اند.

فرمانده انتظامی مهاباد در بخش دیگری از سخنان خود، با ارائه گزارشی از وضعیت شاخص‌های امنیتی و ترافیکی شهرستان، گفت: خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه، آمار‌ها نشان‌دهنده روند کاهش ۱۰ درصدی وقوع سرقت‌ها در شهرستان است.

سرهنگ رسولیان در پایان با اشاره به چالش‌های ترافیک درون‌شهری خاطرنشان کرد: در حالی که آمار تصادفات برون‌شهری کاهش مطلوبی داشته، وضعیت تصادفات درون‌شهری همچنان پایاپای است؛ لذا امیدواریم با مشارکت مردم و ارتقای فرهنگ رانندگی، شاهد بهبود شرایط در این حوزه نیز باشیم.

این نشست با تقدیر مسئولان از خدمات شبانه‌روزی پرسنل انتظامی شهرستان مهاباد و تأکید بر تداوم برخورد با هنجارشکنان پایان یافت.