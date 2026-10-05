به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان، فرمانده سپاه انصارالحسین، فرمانده انتظامی، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل صدا و سیمای استان همدان با حضور در منزل «آرش محمدی» رتبه اول و «علی حمزه ئی» رتبه هشتم رشته تجربی از این افتخارآفرینان قدردانی کردند.

رسول شیدایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در این دیدار‌ها با اشاره به اینکه این جوانان نخبه به لحاظ اخلاقی هم از دانش آموزان ممتاز استان هستند، گفت: رمز موفقیت این دانش آموزان استفاده از کتب درسی و فضای مدرسه در کنار کتاب‌های کمک آموزشی و شرکت در آزمون‌های آزمایشی متعدد بوده است.