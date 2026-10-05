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از دارندگان رتبههای برتر آزمون سراسری در رشته تجربی، با حضور جمعی از مسئولان استان همدان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان، فرمانده سپاه انصارالحسین، فرمانده انتظامی، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل صدا و سیمای استان همدان با حضور در منزل «آرش محمدی» رتبه اول و «علی حمزه ئی» رتبه هشتم رشته تجربی از این افتخارآفرینان قدردانی کردند.
رسول شیدایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در این دیدارها با اشاره به اینکه این جوانان نخبه به لحاظ اخلاقی هم از دانش آموزان ممتاز استان هستند، گفت: رمز موفقیت این دانش آموزان استفاده از کتب درسی و فضای مدرسه در کنار کتابهای کمک آموزشی و شرکت در آزمونهای آزمایشی متعدد بوده است.