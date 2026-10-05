به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه خبری آفریقانیوز در کانال یوتیوب خود گزارش داد: روسیه روز شنبه تمرینات نظامی مشترک خود با هفت کشور دیگر، از جمله چین، پاکستان و بلاروس و...را به پایان رساند. این عملیات در منطقه چلیابینسک Tcheliabinsk در مرکز این کشور برگزار شد. به گفته ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بیش از ۴۷ هزار نیروی نظامی در این تمرینات شرکت داشتند.

طی چند روز، نیرو‌های روسیه، چین و شرکایشان عملیات زمینی و هوایی، از جمله تمرینات شناسایی، تهاجمی و تیراندازی با مهمات جنگی انجام دادند. در این رزمایش توجه ویژه‌ای به پهپاد‌ها و سامانه‌های خودمختار معطوف شد. سربازان چینی به ویژه تانک ها، پهپادها، بالگرد‌ها و خودرو‌های زمینی بدون سرنشین را به کار گرفتند.

مسکو اعلام کرد : این مانور‌ها درس‌های آموخته شده از جنگ اوکراین، به ویژه در زمینه جنگ الکترونیک و مقابله با پهپاد‌ها را در خود جای داده است. برای پکن و مسکو، این تمرینات بیش از هر چیز نشان دهنده تقویت همکاری‌های نظامی آنهاست؛ همکاری‌هایی که به طور فزاینده‌ای منظم شده‌اند، هرچند دو کشور تاکید دارند یک ائتلاف نظامی تشکیل نداده‌اند.