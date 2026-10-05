رئیس هیئت پارلمانی اعزامی ایران به تانزانیا در دیدار با رئیس مجلس عمان تأکید کرد که صحبت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بدون پرداختن به منشأ محدودیت‌ها در این آبراه که به واسطه تجاوز نظامی آمریکا به ایران ایجاد شده، قابل پذیرش نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منوچهر متکی رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) در مجلس شورای اسلامی که در رأس هیئتی پارلمانی به شهر آروشا کشور آفریقایی تانزانیا سفر کرده است در حاشیه یکصدوپنجاه‌وسومین اجلاس اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) با شیخ خالد بن هلال بن ناصر المعولی رئیس مجلس عمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

متکی در این دیدار با تأکید بر اینکه آمریکایی‌ها به آداب مذاکره پایبند نیستند، گفت: ما شرایط سخت امروز آنها را درک می‌کنیم که به دلیل نرسیدن به اهداف خود در جنگ، عصبانی هستند. ترامپ رهبر ما را به شهادت رسانده و ملت ما را عزادار کرده و حالا مهمترین دغدغه اش انتخابات پیش روی کنگره است چرا که بر اساس نظرسنجی‌ها وضعیت خوبی ندارند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه آمریکایی‌ها به هر قیمتی چه از طریق مذاکره و چه جنگ به دنبال پیروزی در انتخابات هستند، گفت: در این بین، جمهوری اسلامی ایران برای جنگ و یا هر اتفاق دیگری آمادگی کامل دارد و دشمنان ما باید از نوع پاسخ نظامی ما نگران باشند که البته نگرانی خود را با ارسال پیام‌های درخواست مذاکره در جریان سفر هیأت ایرانی به مجمع عمومی سازمان ملل نشان دادند.

رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه تهاجم آمریکا علیه ایران باعث مشکلات امنیتی در تنگه هرمز شد گفت: اگر کسی در این اجلاس قصد داشته باشد از آزادی کشتیرانی سخن بگوید باید به توقف جنگ و توقف محاصره دریایی نیز اشاره کند چرا که تا پیش از این جنگ، تنگه هرمز شرایطی عادی داشت.

رئیس مجلس عمان: اجلاس IPU فرصتی برای دستیابی کشور‌ها به دیدگاه مشترک

شیخ خالد بن هلال بن ناصر المعولی نیز در این دیدار با تأکید بر روابط عمیق و حسنه میان عمان و ایران و تلاش کشورش برای توسعه و زیست مسالمت آمیز بین کشور‌های منطقه و جلوگیری از تنش گفت: ما از هر فرصتی برای نقش آفرینی در حوزه نزدیک شدن دیدگاه‌های کشور‌های منطقه و اسلامی و رسیدن به درک مشترک در این اجلاس استفاده می‌کنیم.