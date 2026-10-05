سامانه «حسام» بانک مرکزی به منظور مشاهده یکجای حساب‌های بانکی و بستن غیرحضوری حساب‌های مازاد، امروز (۱۳ مهر ۱۴۰۵) با حضور رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی بانک مرکزی، سامانه «حسام» به عنوان درگاهی واحد طراحی شده است تا به شهروندان اجازه دهد پس از فرآیند احراز هویت، فهرست کامل تمامی حساب‌های خود در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف را به صورت یکجا مشاهده کرده و برای تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های غیرضروری و فراموش‌شده اقدام کنند.

گفتنی است؛ انباشت صد‌ها میلیون حساب بانکی پراکنده در شبکه بانکی کشور، علاوه بر ایجاد بار‌های عملیاتی، ریسک‌های حقوقی و مالی متعددی نظیر سوءاستفاده‌های احتمالی یا مشکلات مالیاتی برای شهروندان به همراه دارد.

با راه‌اندازی این سامانه، مشتریان شبکه بانکی می‌توانند نسبت به مدیریت حساب‌های خود بدون مراجعه حضوری به شعب بانک اقدام کنند.

ذکر این نکته لازم است که؛ کاربران پس از ورود به سامانه، درخواست بستن حساب‌های مازاد خود را ثبت می‌کنند. این درخواست به صورت الکترونیکی به بانک مربوطه ارجاع شده و پس از بررسی نداشتن تعهدات معوق یا موانع قانونی، حساب بسته شده و مانده‌حساب آن به شماره‌حساب منتخب کاربر که با عنوان حساب پایه و توسط خود متقاضی انتخاب شده است، انتقال می‌یابد.

مراسم رونمایی از این سامانه با حضور رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیئت عامل این بانک در ساختمان میرداماد بانک مرکزی برگزار شد.