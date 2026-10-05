به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، صالح محمدی با اشاره به اینکه برداشت نوبرانه انار در باغات استان آغاز شده است گفت : گیلان ۴۸۲ باغ انار و هزار و ۷۶۵ بهره بردار دارد.

وی افزود : پیش بینی می‌شود امسال ۴هزار و ۳۳۲تن انار از باغات استان برداشت شود که ارزش اقتصادی این مقدار محصول ۳۰ میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال برآورد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ماسال، رودبار، املش و تالش از مهمترین شهرستان‌های تولیدکننده انار محسوب می‌شوندگفت: شهرستان ماسال بیشترین سطح زیر کشت و تولید در استان را دارد.