وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم همچنان در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی در حال بررسی است، گفت: اختلاف‌نظر‌های کارشناسی درباره قیمت در حال نزدیک شدن به جمع‌بندی است و امیدواریم قیمت گندم به‌زودی نهایی و اعلام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نشست امروز (دوشنبه ۱۳ مهرماه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، درباره آخرین وضع تعیین قیمت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: قیمت خرید تضمینی گندم همچنان در دست بررسی است و تاکنون جلسات متعددی در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی و همچنین جلسات کارشناسی در این زمینه برگزار شده است.

وی افزود: در حال حاضر مقداری اختلاف‌نظر کارشناسی درباره قیمت وجود دارد که تلاش می‌کنیم این دیدگاه‌ها به یکدیگر نزدیک شود تا تصمیم نهایی با جمع‌بندی مناسب اتخاذ و قیمت خرید تضمینی گندم به‌زودی اعلام شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حضور خود در نشست امروز کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در این جلسه، تعدادی از نمایندگان محترم سؤالات خود را مطرح کردند و در خدمت نمایندگان بودیم و به موضوعات مورد نظر آنها پاسخ داده شد.

نوری در ادامه با اشاره به دیگر مباحث مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: موضوع مشکلات صادرات محصولات کشاورزی نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ بخشی از موانعی که در این حوزه وجود دارد، خارج از اراده وزارت جهاد کشاورزی است و نمایندگان و تشکل‌های مختلف نیز مسائل و دغدغه‌های خود را در این زمینه مطرح کردند.

وی تصریح کرد: نزدیک به یک ماه است که با دستور رئیس‌جمهور، کمیته ویژه‌ای در دولت برای بررسی و رفع موانع صادرات محصولات کشاورزی تشکیل شده و این کمیته در حال پیگیری موضوعات مختلف است.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تسهیل مراودات مرزی، ایجاد خطوط سبز و تسهیل شرایط و تردد‌های مرزی از جمله موضوعاتی است که در این کمیته دنبال می‌شود تا بتوانیم زمینه لازم را برای صادرات محصولات کشاورزی فراهم کنیم.

نوری با اشاره به وضعیت تولید محصولات کشاورزی در سال جاری گفت: امسال به لطف خدا محصولات زیادی تولید شده است و امیدواریم حجم صادرات محصولات کشاورزی نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین باید با رفع موانع موجود، زمینه صادرات این محصولات را فراهم کنیم.

وی افزود: بخشی از محصولات نیز نیازمند خرید‌های حمایتی است که این خرید‌ها به‌زودی در کشور آغاز خواهد شد تا کشاورزان بتوانند حاصل دسترنج خود را دریافت کنند و تولیدکنندگان با مشکل مواجه نشوند.