شهروندان مهابادی در گردهمایی شبانه خود، ضمن تأکید بر اهمیت وحدت ملی و نقش محوری نیروی انتظامی در حفظ آرامش و امنیت عمومی، موفقیت‌های اخیر جوانان کشور در عرصه‌های علمی و ورزشی را نماد اقتدار ایران اسلامی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در اجتماع پرشور شبانه در مهاباد، مردم این شهر با گرامی‌داشت دستاورد‌های نخبگان کشور، بر هم‌افزایی ایمان، علم و اراده ملی تأکید کردند و نقش‌آفرینی نیروی انتظامی در امنیت جامعه را ستودند.

شب گذشته مردم غیور و انقلابی مهاباد در تجمعی پرشور، ضمن تأکید بر جایگاه والای امنیت در پیشرفت جامعه، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروی انتظامی برای حفظ آرامش و نظم عمومی قدردانی کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، درخشش جوانان ایرانی در عرصه‌های جهانی و آسیایی را نشان‌دهنده ظرفیت‌های بی‌پایان فرزندان این مرز و بوم دانسته و تأکید کردند که پیشرفت‌های خیره‌کننده علمی و ورزشی، بر پایه ایمان، اراده و وحدت ملی استوار است.

مردم مهاباد در پایان این گردهمایی، اقتدار کنونی ایران اسلامی را محصول پیوند میان امنیت پایدار و توسعه علمی عنوان کرده و بر استمرار حرکت در مسیر سربلندی کشور تأکید ورزیدند.