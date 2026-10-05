به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: مهلت ثبت‌نام در دومین دورۀ آزمون سراسری بسندگی زبان فارسی (پارسیک) ویژۀ دانشجویان بین‌الملل سال ۱۴۰۵ تمدید شد.

سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام کرد: به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا ۱۳ مهر برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز یکشنبه ۱۹ مهر نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند؛

لذا ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق اطلاعیۀ راهنمای ثبت‌نام، به تارنمای این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام نمایند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.