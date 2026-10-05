در پیام اینستاگرامی آقای عراقچی آمده است: دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اصول، منافع و مصالح ملی، مسیر خود را با جدیت دنبال می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیر امور خارجه در خصوص نشست روز گذشته با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی مقیم تهران پیام اینستاگرامی منتشر کرد.

روز گذشته (یک‌شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵) در جمع سفرا و رؤسای نمایندگی‌های دیپلماتیک و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی مقیم تهران، در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، مواضع جمهوری اسلامی ایران را بیان کردم.

در شرایط حساس کنونی، ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک و گفت‌و‌گو با نمایندگان کشورها، برای تبیین مواضع و دیدگاه‌های کشورمان و انتقال دقیق واقعیت‌های موجود، اهمیت ویژه‌ای دارد.

دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اصول، منافع و مصالح ملی، مسیر خود را با جدیت دنبال می‌کند. در این مسیر، از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک برای تأمین منافع ملی و تقویت جایگاه و امنیت ایران عزیز استفاده خواهیم کرد.