درختان تنومند بلوار امام خمینی (ره) شهر ایلام، هنوز جای بمب و گلوله بر تن دارند، اما ایستاده‌اند و جوانه زده‌اند؛ درست مثل مردمان این دیار که با وجود جنگ‌ها و زخم‌های فراوان، محکم ایستادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آثار زخم‌های فراوان دشمن بر تن شهر مرزی ایلام، همچنان نمایان است؛ بر در و دیوار شهر و حتی درختان تنومندش؛ درختانی که ریشه در تاریخ مقاومت و ایستادگی این دیار دارند.

این کشور در طول تاریخ زخم‌های زیادی خورده است؛ جنگ‌ها و تحریم‌ها؛ اما هیچ‌گاه میدان را برای دشمن خالی نکرد و استوار باقی ماند. این را از درختانی که روایتگر و شاهدان خاموش این ایستادگی‌ها هستند هم می‌توان به خوبی شنید.

درختان تنومند بلوار امام شهر ایلام که هنوز جای بمب و گلوله بر تن‌شان مانده، اما با این وجود از پا درنیامدند و باز هم جوانه زدند و رشد کردند؛ درست مثل مردمان این دیار که با وجود جنگ‌ها و زخم‌های فراوان، محکم ایستادند.