به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نیر الهامی، روز دوشنبه در نشست نخبگانی زنان استان افزود: برای تدوین سند طلاق و تحکیم خانواده، از ظرفیت متخصصان حوزه‌های مختلف از جمله روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، پزشکی، روحانیت و دستگاه قضایی استفاده شده است و مقرر شده با حمایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، این مطالعات در یکی از دانشگاه‌های مادر استان دنبال شود تا بر اساس نتایج آن، برنامه‌ای جامع برای کاهش طلاق و تحکیم بنیان خانواده تدوین شود.

وی با اشاره به ارتباط زنجیره‌ای مسائل حوزه زنان و خانواده اظهار کرد: موضوعاتی مانند طلاق، افزایش زنان سرپرست خانوار، فقر، آسیب‌های اجتماعی، کاهش ازدواج و فرزندآوری و حتی مسئله هویت دختران، از یکدیگر جدا نیستند و باید در قالب یک نظام مسائل به آنها نگاه کرد. بر همین اساس، هر اقدامی که در یکی از این حوزه‌ها انجام می‌شود، می‌تواند بر سایر حلقه‌های این زنجیره نیز اثرگذار باشد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار دارای پرونده رسمی در بهزیستی و کمیته امداد هستند و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، شمار زنان در معرض فقر نیز قابل توجه است.

وی ادامه داد: در این زمینه دستگاه‌های مختلفی از جمله بهزیستی، کمیته امداد، بسیج جامعه زنان، بسیج سازندگی، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال و توانمندسازی زنان فعالیت می‌کنند که هماهنگی میان این ظرفیت‌ها ضروری است.

الهامی به اقدامات انجام‌شده در حوزه جوانی جمعیت و ازدواج اشاره کرد و گفت: آذربایجان‌غربی در سال گذشته در شاخص ازدواج رتبه سوم کشور را کسب کرد و این موضوع حاصل تلاش دستگاه‌های مختلف و ظرفیت‌های مردمی استان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی، پیامدهای جنگ، تغییرات فرهنگی و برخی آسیب‌های اجتماعی بر روند ازدواج و فرزندآوری اثر گذاشته است و باید با سیاست‌گذاری دقیق و استفاده از ظرفیت نخبگان برای تقویت این حوزه اقدام کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی تأکید کرد: مسائل زنان و خانواده به‌صورت زنجیره‌ای به یکدیگر مرتبط هستند و برای حل آنها باید همه دستگاه‌ها، نخبگان، گروه‌های مردمی و دانشگاه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی بانوان و حمایت مسوولان استان، راهکارهای عملی و مؤثری برای ارتقای تاب‌آوری، تحکیم خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت جوانی جمعیت در آذربایجان‌غربی اجرا شود.

الهامی با اشاره به شرایط خاص آذربایجان‌غربی اظهار کرد: این استان به دلیل مرزی بودن، ارتباط با کشورهای منطقه و تنوع فرهنگی، با مسائل و آسیب‌های اجتماعی ویژه‌ای مواجه است.

وی اضافه کرد: موضوعاتی همچون تاب‌آوری، آسیب‌های اجتماعی، افزایش زنان سرپرست خانوار، جوانی جمعیت، طلاق، اشتغال و هویت زنان و دختران از جمله مسائلی است که باید با نگاه دقیق و متناسب با شرایط استان مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی ادامه داد: در حوزه طلاق، بررسی‌های کارشناسی در شهرستان‌های مختلف نشان داده است که عوامل مؤثر بر طلاق در همه مناطق یکسان نیست.

وی خاطرنشان کرد: در برخی شهرستان‌ها عواملی مانند پیامدهای اعتیاد و در برخی دیگر ضعف مهارت‌های زندگی نقش پررنگ‌تری داشته است؛ بنابراین مداخلات نیز باید متناسب با علت‌های شناسایی‌شده و با همکاری دستگاه‌های تخصصی انجام شود.