به گزارش گروه کشاورزی توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از برگزاری پویش نهال‌کاری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در ۱۵ مهر خبر داد و گفت: این پویش با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

ترحم بهزاد افزود: این برنامه با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان امور عشایر ایران و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها و با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها اجرا خواهد شد.

او گفت: انتخاب روز ملی روستا و عشایر برای اجرای این پویش، فرصتی برای تقویت مشارکت روستاییان و عشایر در توسعه پوشش گیاهی و حفاظت از منابع طبیعی است و می‌تواند به تحقق طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت کمک کند.

به گفته بهزاد، شیوه‌نامه اجرایی پویش‌های نهال‌کاری و فرهنگ‌سازی منابع طبیعی تهیه و به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها ابلاغ شده است. این شیوه‌نامه، نحوه انتخاب عرصه‌ها و گونه‌های گیاهی، گروه‌های مشارکت‌کننده، هماهنگی دستگاه‌ها، الزامات فنی، اطلاع‌رسانی، مستندسازی و گزارش عملکرد استان‌ها را مشخص می‌کند.

وی با تأکید بر رعایت اصول علمی و فنی در نهال‌کاری افزود: انتخاب گونه‌ها باید با توجه به اقلیم، ویژگی‌های بوم‌شناختی، ظرفیت‌های طبیعی و نیاز‌های هر منطقه انجام شود و گونه‌های بومی و سازگار با محیط در اولویت باشند.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین گفت: امسال، افزون بر برنامه‌های هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، برگزاری ۱۰ پویش ملی در مناسبت‌های مختلف تقویمی پیش‌بینی شده است تا نهال‌کاری، حفاظت از منابع طبیعی و مشارکت مردمی به جریانی مستمر تبدیل شود.

بهزاد نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ منابع طبیعی مهم دانست و ابراز امیدواری کرد با مشارکت مسئولان، دستگاه‌های اجرایی، دهیاران، شورا‌های اسلامی، روستاییان، عشایر و تشکل‌های مردمی، این پویش به توسعه پوشش گیاهی و ارتقای فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی کمک کند.