به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری گلستان گفت: با راه اندازی این سامانه پرونده، از مسیر سامانه به شعبه صالح هدایت می‌شود و از رفت‌وبرگشت‌های ناشی از تشخیص نادرست صلاحیت جلوگیری می کند.

محسن صداقت، در نشست با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان گفت: با راه‌اندازی این سامانه، فرآیند ارجاع پرونده‌ها در سامانه مدیریت پرونده انجام می‌شود و دفاتر باید در تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی دقت بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به پیامدهای ارجاع اشتباه افزود: اگر پرونده‌ای به شعبه‌ای ارجاع شود که صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته باشد، ممکن است شعبه پس از صرف زمان برای مطالعه و بررسی پرونده، قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده دوباره به مرجع صالح برگردد که می‌تواند برای مردم هزینه و تأخیر ایجاد کند.

صداقت تأکید کرد: با اجرای ارجاع هوشمند، دقت دفاتر در تشخیص صلاحیت مراجع، موضوعی اساسی خواهد بود و کارکنان باید بر ضوابط صلاحیت مراجع قضایی اشراف کامل داشته باشند.

وی همچنین از پیگیری ایجاد رویه واحد در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان خبر داد و گفت: ایجاد رویه واحد در استان از اولویت‌های این معاونت است زیرا اختلاف در نحوه ارجاع پرونده‌ها یا دریافت هزینه‌ها، برای مردم قابل درک نیست و سبب سردرگمی و نارضایتی مردم می شود.

سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری گلستان ، ارتباط نداشتن مستقیم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با پزشکی قانونی را یکی دیگر از موضوعات مهم برای تسریع در فرایند دادرسی عنوان کرد و گفت: امکان راه اندازی این دسترسی با فوریت بررسی می شود زیرا این موضوع می‌تواند در پرونده‌هایی که سرعت رسیدگی در آنها اهمیت دارد، از اتلاف زمان جلوگیری کند.

صداقت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نخستین نقطه تماس بسیاری از مردم با دستگاه قضایی دانست و افزود: بخش قابل توجهی از مراجعان پیش از ورود به دادسرا یا دادگاه، از طریق این دفاتر با فرآیند قضایی مواجه می‌شوند و کیفیت و دقت عملکرد دفاتر، مستقیماً بر روند کار پرونده و تجربه مردم از دستگاه قضایی اثر می‌گذارد.

وی از مدیران دفاتر خواست مشکلات و مواردی را که می‌تواند روند خدمت‌رسانی به مردم را مختل کند، مستقیم به معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات منتقل کنند و تأکید کرد: هدف از این ارتباط، شناسایی مشکلات در مبدا و جلوگیری از انتقال آنها به مراحل بعدی رسیدگی است.

در استان گلستان ۳۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی فعال است.