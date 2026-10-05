به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان هیرمند گفت: رزمایش جان فدایان ایران اسلامی در هیرمند با حضور اقشار مختلف مردم، معتمدین، ریش سفیدان، بسیجیان، نیرو‌های نظامی و انتظامی و خانواده‌های معظم شهدا، آحاد بسیجیان و پایگاه‌های مقاومت بعثت در شهرستان هیرمند برگزار شد.

سرهنگ حسین فروغی افزود: این حضور مردم و بسیجیان حضور ایستادگی و مقاومت و وحدت آفرین در برابر توطئه‌های دشمنان می‌باشد.