

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، اداره کل آموزش و پرورش گیلان در راستای حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان در حساس‌ترین مرحله ورود به دانشگاه، اقدام به راه‌اندازی پایگاه‌های تخصصی انتخاب رشته کنکور سراسری در سطح شهرستان‌ها و مناطق نموده است.

این مراکز با بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران مجرب و متخصص و با استفاده از داده‌های دقیق و نرم‌افزار‌های استاندارد انتخاب رشته، فرآیند چیدمان کد رشته‌محل‌ها را به صورت کاملاً علمی و نظام‌مند مدیریت می‌کنند.

هدف اصلی از این اقدام، واکاوی دقیق استعداد‌ها و علایق داوطلبان است تا ضمن کاهش دغدغه‌های ذهنی آنان، از اتخاذ تصمیمات هیجانی که ممکن است مسیر آینده شغلی و تحصیلی آنان را تحت‌الشعاع قرار دهد، پیشگیری به عمل آید و انتخاب‌ها بر پایه توانمندی‌های فردی ترسیم گردد.

این پایگاه‌ها فعالیت خود را از تاریخ ۱۳ مهرماه آغاز و تا ۱۸ مهرماه آماده ارائه خدمات به داوطلبان هستند.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی پیرامون نشانی دقیق مراکز و شرایط استفاده از این خدمات، با سامانه تلفنی ۱۵۷۰ تماس بگیرند.