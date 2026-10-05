بازداشت گسترده دانش‌آموزان فرانسوی در جریان اعتراض به نبود امکانات و نابرابری آموزشی، واکنش دوگانه رسانه‌های مدعی حقوق بشر و کاربران فضای مجازی را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه که از مناطق حاشیه‌نشین پاریس آغاز شد، به سرعت به سراسر کشور گسترش یافت و در جریان آن، شمار قابل توجهی از دانش‌آموزان بازداشت و بازجویی شدند که دادگاه شماری از آنان روز‌های آینده برگزار می‌شود.

کاربران فضای مجازی نیز به این رویداد واکنش نشان داده‌اند و بسیاری از آنان، رویکرد دوگانه رسانه‌های مدعی حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داده‌اند؛ رسانه‌هایی که معمولاً نسبت به نقض حقوق بشر در سایر کشور‌ها حساسیت نشان می‌دهند، اما در قبال بازداشت گسترده دانش‌آموزان در فرانسه سکوت اختیار کرده‌اند.