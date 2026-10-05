به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، و به نقل از رسانه باشگاه پرسپولیس، در راستای سیاست‌های کلان باشگاه برای تقویت ساختار‌های حرفه‌ای و با هدف پیگیری دقیق و نظام‌مند الزامات اخذ مجوز حرفه‌ای، سیدحسین شریفی با حفظ سمت، سکان مدیریت این بخش را در اختیار گرفت.

شریفی که در حال حاضر به عنوان مشاور مدیرعامل در امور توسعه روابط بین‌الملل فعالیت می‌کند، در این مسئولیت جدید، راهبری هماهنگی‌های بین‌بخشی و پیگیری تمامی امور اجرایی و حقوقی مرتبط با اخذ مجوز باشگاه را بر عهده خواهد داشت.