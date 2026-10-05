به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مرتضی امینی گفت: پرونده نگهداری فرآورده‌های نفتی به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز صومعه سرا رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق متهم را به پرداخت سه میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: ماموران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، سوخت قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.