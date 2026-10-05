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معاون پرورشی و آموزشی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: ۳۳ مرکز مشاوره برای انتخاب رشته داوطلبان هرمزگانی راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد میرزاده افزود: ۱۱۰ کارشناس مجرب در این مراکز به دانش آموزان برای انتخاب رشته مشاوره میدهند.
وی با اشاره به اینکه مراکز مشاوره از ۱۳ تا ۱۶ مهر فعال هستند گفت: این مراکز از ساعت ۸ تا ۲۲ به مراجعه کنندگان خدمات ارائه میکنند.
میرزاده افزود: در این مراکز تحلیل کارنامه داوطلبان، معرفی رشته ها، بازار کار رشتهها و مسائل رواشناختی ارائه میشود.
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وی گفت: داوطلبان همچنین میتوانند بصورت غیر حضوری در تماس با شمارههای ۰۹۱۷۱۶۶۱۴۴۹، ۰۹۳۶۱۶۳۷۴۸۹ و تلفن ثابت ۱۵۷۰ خدمات غیرحضوری دریافت کنند.
میرزاده افزود: هزینه متناسب با شرایط هر منطقه از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون تومان متغیر است.