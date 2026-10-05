قزوین با فعالیت حدود ۱۵۰ سایت پرورش ماهیان زینتی، به یکی از قطب‌های تولید این محصولات در کشور تبدیل شده است. سالانه حدود ۶۵ میلیون قطعه ماهی زینتی در این استان تولید می‌شود که نزدیک به ۸۰ درصد آن به بازار‌های خارجی صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیر شیلات و امور آبزیان استان قزوین گفت: این صنعت می‌تواند سالانه حدود یک میلیون دلار ارزآوری داشته باشد. محصولات تولیدی قزوین به کشور‌های حوزه خلیج فارس، کشور‌های همسایه، قبرس و لبنان صادر می‌شوند.

قزوین سومین تولیدکننده ماهیان زینتی در کشور و تنها تولیدکننده خوراک تخصصی این ماهیان در ایران است. ظرفیت تولید خوراک آبزیان در این استان، در هر شیفت کاری به پنج تن در روز می‌رسد.

تولیدکنندگان می‌گویند: پرورش ماهیان زینتی از چند آکواریوم در خانه آغاز می‌شود و می‌تواند تا مقیاس صنعتی توسعه پیدا کند. بسیاری از خانوار‌ها و واحد‌های کوچک، بچه‌ماهی و خوراک مورد نیاز را تهیه کرده و پس از پرورش، محصولات خود را برای بسته‌بندی و صادرات به مجموعه‌های تخصصی تحویل می‌دهند.

مسئولان شیلات استان اعلام کرده‌اند: برای متقاضیان، مشاوره فنی ارائه می‌شود و در صورت تأمین اعتبار، آنان برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی خواهند شد.

فعالیت این صنعت در قزوین تاکنون برای ۷۵۰ نفر به‌صورت مستقیم و حدود ۱۵۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند با توجه به داخلی بودن منابع و ارزش افزوده بالای این صنعت، توجه بیشتر به پرورش ماهیان زینتی می‌تواند موجب افزایش تولید و ارزآوری استان شود.