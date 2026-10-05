به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسکندر مومنی قرار است در این سفر با خلیفه بن حمد بن خلیفه آل ثانی، وزیر کشور قطر دیدار و گفت‌و‌گو کند.

وزیر کشور در این سفر رسمی همچنین با برخی دیگر از مقامات قطر دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند.

آقای مومنی را در این سفر، دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، موسوی مشاور وزیر، معتمدیان استاندار تهران، آشوری استاندار هرمزگان، زارع استاندار بوشهر، خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و جواهری مشاور وزیر و رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور همراهی می‌کنند.