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وزیر کشور به دعوت رسمی همتای قطری، برای دیدار با مقامات این کشور عازم دوحه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسکندر مومنی قرار است در این سفر با خلیفه بن حمد بن خلیفه آل ثانی، وزیر کشور قطر دیدار و گفتوگو کند.
وزیر کشور در این سفر رسمی همچنین با برخی دیگر از مقامات قطر دیدار و گفتوگو میکند.
آقای مومنی را در این سفر، دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، موسوی مشاور وزیر، معتمدیان استاندار تهران، آشوری استاندار هرمزگان، زارع استاندار بوشهر، خواجهنژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاعرسانی و جواهری مشاور وزیر و رئیس امور بینالملل وزارت کشور همراهی میکنند.