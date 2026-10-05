مدیرکل دامپزشکی کردستان در نشست با خبرنگاران به بیان برنامه‌های این اداره برای سلامت دام و پیشگیری و مقابله با بیماری‌های دامی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل دامپزشکی کردستان گفت: در سال گذشته با انجام ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نوبت مایه‌کوبی رایگان، بیماری‌های واگیر دامی در استان به طور کامل کنترل شد.

وی اظهار داشت: با نظارت بر کشتارگاه‌ها و مراکز عرضه نیز بیش از ۳۲۷ تُن فرآورده خام دامی غیربهداشتی شناسایی، ضبط و از چرخه مصرف خارج شد.

زیباکردار در ادامه با بیان اینکه کردستان هم‌اکنون عاری از کانون‌های آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان است، تأکید کرد: اولویت اصلی دامپزشکی تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع منطقه‌ای و توسعه زیرساخت‌های نظارتی در مرز رسمی باشماق برای تسهیل تجارت است.

مدیرکل دامپزشکی کردستان با اشاره به نظارت مستمر بر مراکز رسمی عرضه و رستوران‌ها، از مردم خواست هنگام خرید گوشت حتما به برچسب بهداشتی و مهر دامپزشکی روی لاشه دقت کنند و فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز معتبر و تحت نظارت تهیه کنند.