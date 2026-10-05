مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از نوسازی بیش از ۵۰۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف در تهران خبر داد و گفت: برای نخستین بار نرخ پیری شبکه کنترل و شبکه برق شهر تهران وارد مسیر جوان‌سازی شده است.

ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای نوسازی و افزایش تاب‌آوری شبکه برق گفت: به‌زودی نخستین مجموعه لجستیک و بازسازی اساسی ترانسفورماتور‌ها با استفاده از فناوری‌های جدید و پیشرفته به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این مجموعه کمک می‌کند تجهیزات شبکه برق در قالب یک سیکل کنترلی وارد شبکه شوند که نتیجه آن افزایش عمر تجهیزات و پیشگیری از حوادث خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: در سال جاری و سال گذشته، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، برای نخستین بار نرخ پیری شبکه را کنترل کردیم و شبکه برق شهر تهران در مسیر جوان‌سازی قرار گرفته است.

ناظریان افزود: بیش از ۵۰۰ کیلومتر از شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف نوسازی شده و بیش از ۲۵۰ مگاولت‌آمپر نیز به ظرفیت شبکه برق شهر تهران اضافه شده است که این اقدامات نقش مهمی در اجرای برنامه‌های این شرکت دارد.

وی یکی از برنامه‌های مهم شرکت توزیع برق تهران را مدیریت مصرف در زمستان امسال عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت‌های حوزه سوخت و نیاز نیروگاه‌ها به سوخت، در شرایط اضطرار زمستان، اولویت تأمین گاز با بخش خانگی است و نیروگاه‌ها باید از سوخت دوم، یعنی سوخت مایع، استفاده کنند.

ناظریان افزود: برای کمک به مدیریت انرژی در این شرایط، بسته‌ای برای مدیریت مصرف آماده شده که بخش‌های مختلفی از جمله ادارات، سازمان‌ها، مراکز تجاری و روشنایی شهر تهران را دربرمی‌گیرد تا با مدیریت مصرف برق، کمترین مشکل برای مردم ایجاد شود.

وی گفت: در این بسته، استفاده از سامانه‌های هوشمند، مدیریت هوشمند شبکه و کنترل‌های هوشمند پیش‌بینی شده است تا شرایط مصرف انرژی بهتر مدیریت شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران همچنین از آغاز برنامه‌های عبور از تابستان سال اینده خبر داد و افزود: از آبان ماه فعالیت‌های اجرایی این برنامه آغاز می‌شود و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۰ همت، برای اجرای برنامه‌های مختلف در حوزه زیرساخت، فناوری، پایداری شبکه، افزایش تاب‌آوری و ناوگان عملیاتی برنامه‌ریزی شده است.

ناظریان گفت: هدف این است که از هم‌اکنون برای تابستان سال ۱۴۰۶ برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشیم و آمادگی لازم برای مدیریت شبکه فراهم شود.

وی افزود: در حوزه برق، توسعه کنتور‌های هوشمند در دستور کار قرار گرفته است که به مدیریت بخش مصرف کمک می‌کند تا بر اساس نیاز مصرف، کنترل‌های لازم انجام شود و نگاه بهره‌ورانه‌تری به مجموعه انرژی داشته باشیم.

وی تأکید کرد: موضوع مهم این است که بهره‌وری انرژی به عنوان یک مسئله مورد توجه قرار گیرد؛ به‌ویژه در صنعت باید مشخص شود در قبال میزان انرژی مصرف‌شده، چه میزان تولید انجام می‌شود و سرانه تولید به ازای هر واحد انرژی چگونه است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ترهان بزرگ افزود: در بخش خانگی نیز باید سرانه مصرف نسبت به محیط و میزان استفاده از سوخت و برق مورد توجه قرار گیرد تا با تمهیدات لازم، افزایش بهره‌وری انرژی محقق شود.