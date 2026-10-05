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در نخستین جشنواره «صدرا»، روایتگر پلیس قهرمان، از نیروهای برگزیده فرماندهی انتظامی استان همدان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدان در این مراسم با قدردانی از مجاهدتهای نیروی انتظامی در تامین امنیت مردم، گفت: پس از جنگهای تحمیلی و کودتای دی، اعتماد مردم به نیروهای نظامی و انتظامی بیشتر شده که یک سرمایه بزرگ است.
آیت الله شعبانی موثقی افزود: نیروی انتظامی نقش پررنگی در مبارزه با آسیبهای اجتماعی، پیشگیری از جرم و جنایت و تامین امنیت و آرامش جامعه دارد.
سردار نجفی، فرمانده انتظامی استان همدان هم با اشاره به اینکه در جشنواره صدرا از ۶۱ نیروی برگزیده و ساعی این فرماندهی که شبانه روزی در خدمت مردم بودند، تجلیل شد، گفت: صدرا، مخفف صحت عمل (رد رشوه)، درستکاری، رشادت و امانتداری است.