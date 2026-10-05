به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدان در این مراسم با قدردانی از مجاهدت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت مردم، گفت: پس از جنگ‌های تحمیلی و کودتای دی، اعتماد مردم به نیرو‌های نظامی و انتظامی بیشتر شده که یک سرمایه بزرگ است.

آیت الله شعبانی موثقی افزود: نیروی انتظامی نقش پررنگی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از جرم و جنایت و تامین امنیت و آرامش جامعه دارد.

سردار نجفی، فرمانده انتظامی استان همدان هم با اشاره به اینکه در جشنواره صدرا از ۶۱ نیروی برگزیده و ساعی این فرماندهی که شبانه روزی در خدمت مردم بودند، تجلیل شد، گفت: صدرا، مخفف صحت عمل (رد رشوه)، درستکاری، رشادت و امانتداری است.