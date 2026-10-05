استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ثبت یک هزار و ۹۹۵ اثر تاریخی استان در فهرست آثار ملی کشور گفت: آذربایجان‌غربی با برخورداری از این ظرفیت در ردیف پنج استان برتر کشور قرار دارد که باید این داشته‌های ارزشمند بیش از گذشته به مردم ایران و جهان معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی در جلسه بررسی وضعیت اجرایی طرح میدان امام(ره) ارومیه که در محل حوزه علمیه امام خمینی(ره) این شهر برگزار شد، افزود: آذربایجان‌غربی علاوه بر آثار ثبت ملی، دارای ۶ اثر ثبت جهانی است و تلاش می‌کنیم با ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه، تعداد آثار جهانی استان را به هفت اثر افزایش دهیم.

وی با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای برخی طرح‌های مهم استان و رسیدن عمر آنها به بیش از ۲۰ سال، اظهار کرد: ساماندهی اطراف مسجد جامع ارومیه و منطقه مرکزی شهر موسوم به میدان امام(ره) یکی از مهم‌ترین این طرح‌هاست.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: طرح‌هایی مانند میدان امام(ره) باید سال‌ها قبل به بهره‌برداری می‌رسیدند و زمینه‌ساز رونق و شکوفایی شهر می‌شدند اما برخی موانع و کارشکنی‌ها که همچنان نیز وجود دارد، مانع تحقق این هدف شده است.

رحمانی با تاکید بر ظرفیت‌های ارومیه برای تبدیل شدن به شهری متفاوت در عرصه گردشگری و فرهنگی گفت: برنامه‌ریزی‌های متعددی در این زمینه انجام شده است اما اجرای آنها نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های مسئول و پرهیز از جزئی‌ نگری است.

وی افزود: هدف اصلی تکمیل طرح میدان امام(ره) و فراهم کردن زمینه ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه است و برای تحقق این اهداف باید اقدامات مورد نیاز با سرعت بیشتری انجام شود که در این مسیر علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، همراهی اصناف و کسبه اطراف طرح نیز ضروری است.

استاندار آذربایجان‌غربی تاکید کرد: طرح‌های توسعه‌ای ارومیه از جمله پروژه میدان امام(ره)، ظرفیت و توجیه مناسبی برای توسعه آینده شهر دارند و با تکمیل آنها می‌توان زمینه رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای گردشگری را فراهم کرد.

رحمانی همچنین با اشاره به تکمیل سریع یادمان شمس تبریزی در خوی اظهار کرد: اجرای این پروژه نشان داد که با برنامه‌ریزی و هماهنگی می‌توان طرح‌ها را در مدت زمان مناسب به سرانجام رساند و همین رویکرد باید در پروژه میدان امام ارومیه و طرح‌های مرتبط با روستای حسنلو نیز دنبال شود.

وی با بیان اینکه حتی در جریان جنگ اخیر نیز فعالیت‌های استان متوقف نشد، افزود: طرح میدان امام(ره) نیز نباید در این مدت و پس از آن متوقف می‌شد و لازم بود اقدامات اجرایی آن با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند که در این زمینه کوتاهی‌هایی صورت گرفته است.