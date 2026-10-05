معاون سازمان پزشکی قانونی کشور از توسعه بانک هویت ژنتیک با ثبت حدود ۳۰۰ هزار نماگر انسانی خبر داد و گفت: تقویت این بانک موجب تحول در کشف علمی جرم و اتکا به شواهد عینی صحنه جرم به جای روش‌های سنتی شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مهدی فروزش در آیین تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر، با اشاره به نقش خطیر این سازمان در احقاق حق و برقراری عدالت، از دستیابی به خودکفایی علمی، تولید کیت‌های ژنتیک و ارتقای زیرساخت‌های آزمایشگاهی در سراسر کشور خبر داد و بر ضرورت حفظ کرامت انسانی و تکریم مراجعان به‌عنوان خط قرمز سازمان تأکید کرد.

وی با اشاره به حجم عظیم خدمات ارائه‌شده در کشور تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور در ۴۷۰ مرکز فعال است، همکاران ما سالانه به بیش از ۲.۷ میلیون استعلام قضایی و تخصصی پاسخ می‌دهند که تحقق این حجم از خدمت با این تعداد نیروی انسانی، نیازمند روحیه ایثار و فداکاری بی‌نظیر است؛ همچنانکه همکاران ما حتی در سخت‌ترین شرایط بحرانی نیز با تمام توان در صحنه حضور داشته‌اند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر جایگاه معتمد دستگاه قضایی برای پزشکی قانونی، عنوان کرد: در ۹۹.۹ درصد موارد، قضات به نظریات مستدل و متقن پزشکی قانونی استناد و در رأی خود انشا می‌کنند، این امر بیانگر اعتماد عمیق دستگاه قضایی به اعتبار علمی و بی‌طرفی کارشناسان این سازمان است؛ اعتمادی که مستقیم در آزادی، محکومیت، حق‌مداری و آرامش خانواده‌ها تأثیرگذار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن مهم‌ترین دستاورد‌های سازمان پزشکی قانونی در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی، به حرکت در مسیر خودکفایی و بومی‌سازی اشاره کرد و گفت: امروز در حوزه‌هایی که روزگاری نیازمند واردات بودیم، با تکیه بر استقلال علمی و روحیه جهادی فرزندان این مرز و بوم، موفق به تولید کیت‌های ژنتیک، بافر‌های الکتروفورز، مواد آزمایشگاهی و تجهیزات تخصصی نظیر دستگاه‌های هموژنایزر و سنجش تنفسی شده‌ایم که در انحصار کشور‌های غربی بود.

فروزش یادآور شد: بخشی از این دستاورد‌های غرورآمیز، مدیون تلاش یکی از جوانان دانشمند و غیور استان بوشهر است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین به توسعه بانک هویت ژنتیک با ثبت حدود ۳۰۰ هزار نماگر انسانی اشاره کرد و افزود: تقویت این بانک موجب تحول در کشف علمی جرم و اتکا به شواهد عینی صحنه جرم به جای روش‌های سنتی شده است.

وی توسعه ۶۰ هزار متر فضای فیزیکی تخصصی، گسترش شبکه آزمایشگاهی در ۳۱ استان کشور بیان کرد: به‌گونه‌ای که نیاز به ارجاع نمونه‌ها به تهران برطرف شده است.

وی استانداردسازی گواهی‌ها، کاهش معطلی و دردسر مراجعان در حوادث رانندگی، و راه‌اندازی شبکه یکپارچه‌سازی فرآیند‌های الکترونیک را از دیگر توفیقات برشمرد و از جذب پزشکان تعهدی و تأسیس دانشکده پزشکی قانونی در ذیل دانشگاه علوم قضایی برای تأمین نیروی انسانی تخصصی آینده خبر داد.

فروزش در ادامه با اشاره به ضرورت نگاه حل مسئله در مدیریت، تصریح کرد: نخستین وظیفه یک مدیر این است که ببیند چه بخشی از مشکلات مردم تاکنون حل نشده و آن را در اولویت کاری خود قرار دهد.

وی در این آیین ضمن تقدیر از خدمات دکتر ابراهیم پارسا، مدیرکل سابق، دکتر پوریا خوش‌روز را به‌عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان بوشهر معرفی کرد.