نخست‌وزیر ژاپن در ایکس نوشت: باید روند کاهشی نرخ زاد و ولد را معکوس کنیم وهم‌زمان شکل جدیدی از کشور را متناسب با جامعه‌ای که با کاهش جمعیت روبروست، بنا کنیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نخست وزیر ژاپن ، در صفحه تبز در ایکس نوشت: باید روند کاهشی نرخ زاد و ولد را معکوس کنیم و هم‌زمان شکل جدیدی از کشور را متناسب با جامعه‌ای که با کاهش جمعیت روبروست، بنا کنیم.

تا پایان سال راهبردی جامع برای جمعیت تدوین خواهیم کرد و ضمن ارائه شبیه‌سازی‌هایی از روند‌های جمعیتی در آینده، تصویری کلی از اقدامات مورد نیاز را نیز ترسیم خواهیم نمود.