وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به آیین پاسداشت تمیم برغوثی، شاعر فلسطینی، گفت: فلسطین فقط نام یک سرزمین اشغال‌شده نیست؛ بخشی از حافظه تاریخی و وجدان معاصر جهان اسلام است و شعر برغوثی توانسته این رنج و ایستادگی را از مرز‌های جغرافیا عبور دهد.

شعر تمیم برغوثی، حافظه و رنج فلسطین را به زبان انسان معاصر رسانده است

شعر تمیم برغوثی، حافظه و رنج فلسطین را به زبان انسان معاصر رسانده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به آیین پاسداشت تمیم برغوثی، شاعر فلسطینی، گفت: فلسطین فقط نام یک سرزمین اشغال‌شده نیست؛ بخشی از حافظه تاریخی و وجدان معاصر جهان اسلام است.

سیدعباس صالحی با اشاره به ادبیات مقاومت فلسطین، شعر را فراتر از آرایش کلمات و به‌عنوان سندی از رنج و ایستادگی یک ملت توصیف کرد.

در این پیام آمده است: تمیم برغوثی از چهره‌های شناخته‌شده شعر عرب است؛ شاعری که در کنار بهره‌گیری از میراث ادبی و تاریخی، با مسائل و مخاطبان امروز پیوند برقرار کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به شعر معروف «از نهر تا بحر، فلسطین آزاد می‌شود» اشاره کرد که به نمادی در تجمعات حامی فلسطین در اروپا تبدیل شده است.

صالحی، سروده تمیم برغوثی درباره رهبر شهید را هم نمونه‌ای از پیوند فرهنگی میان ملت‌ها دانست؛ پیوندی که به گفته او، فراتر از مناسبات رسمی و سیاسی شکل می‌گیرد.

در بخش دیگری از این پیام، به ترجمه فارسی قصیده ۲۰۰ بیتی تمیم برغوثی در وصف پیامبر مکرم اسلام (ص) اشاره شده و آمده است: این ترجمه، فرصتی برای آشنایی مخاطب ایرانی با جهان فکری و ادبی این شاعر معاصر است.

وزیر فرهنگ در پایان، پاسداشت تمیم برغوثی را یادآور پیوند‌های دیرینه فرهنگی میان ایران و جهان عرب دانست؛ پیوند‌هایی که قرن‌ها در عرصه دین، ادب، اندیشه و هنر ادامه داشته و همچنان ظرفیت‌های ارزشمندی برای گفت‌و‌گو دارد.