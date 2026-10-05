نامزد‌های بخش‌های مختلف فیلم‌های مسابقه کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و هوش مصنوعی جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

آثار مسابقه کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا براعلام روابط عمومی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، فهرست نامزد‌های بخش فیلم‌های مسابقه کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی و هوش مصنوعی این دوره از جشنواره در آستانه آئین اختتامیه این بخش منتشر شد.

فیلم‌های «بچه‌های بهشت» به کارگردانی گیتا فیضی و تهیه‌کنندگی نوید زارع و سیروان تخت فیروزه، «سوکولو» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مانا پاک سرشت، «مکانیک» به کارگردانی ایوب گلکار و تهیه‌کنندگی مصطفی گلکار و «ماکان» به کارگردانی محمد حسین عباسی و تهیه‌کنندگی حامد یامین‌پور، نامزد‌های دریافت پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی هستند.

فیلم «شیشه‌ای در قلب من» به کارگردانی آمنه اربابون و امیر مهران و تهیه‌کنندگی علی قربانی و امیر مهران، «لباس بی‌نقش» به کارگردانی شیوا صادق اسدی و تهیه‌کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و فیلم «یک جای دور» به کارگردانی برزو فرشاد و عباس قدیر محسنی و تهیه‌کنندگی عباس قدیر محسنی نیز به عنوان نامزد دریافت پروانه زرین بهترین فیلم پویانمایی کوتاه معرفی شده‌اند.

همچنین فیلم‌های «برای کیان» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی سارا طالبیان، «روایت میناب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیراطهر سهیلی، ظهیرالمهدی مقدس و سعید ملتجی و «کوه راستین» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حدیث جان بزرگی، نامزد‌های دریافت پروانه زرین بهترین فیلم مستند کوتاه اعلام شده‌اند.

«ساعت پویا» (راز صندوق) به کارگردانی آرش رازانی و آبتین یغماییان و تهیه‌کنندگی آبتین یغماییان، «چیا» (شاخ‌های بلند) به کارگردانی امیرسحرخیز هاجر مهرانی و مرتضی نائیجی و تهیه‌کنندگی امیر سحرخیز و «نابغه‌های کوچک» (بپا نیفتی) به کارگردانی فرخ یکدانه و تهیه‌کنندگی امید نجیب‌زاده هم نامزد‌های دریافت پروانه زرین بهترین فیلم پویانمایی کوتاه (سریال) به شمار می‌روند.

فیلم «بستنی شور» به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه‌کنندگی میثم نورانی و «زومپیا» به کارگردانی کاوه کنعانی و تهیه‌کنندگی میثم نورانی نامزد‌های دریافت پروانه زرین بهترین فیلم هوش مصنوعی کوتاه شمرده می‌شوند.

آیین پایانی بخش مسابقه کوتاه سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، امشب در اصفهان برگزار می‌شود.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری تا ۱۶ مهرماه در اصفهان ادامه دارد.