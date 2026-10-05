به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری سبأ؛ مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه یمن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: به تمامی شرکت‌های هواپیمایی فعال در حریم هوایی عربستان سعودی هشدار می‌دهیم که این حریم هوایی ناامن است. حریم هوایی عربستان صحنه عملیات نیرو‌های مسلح ما خواهد بود و جمهوری یمن پس از این اعلامیه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.