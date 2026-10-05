مراسم پاسداشت تمیم برغوثی، شاعر فلسطینی، با حضور شاعران، مترجمان و استادان ادبیات فارسی و عربی با رونمایی از ترجمه فارسی قصیده «بُرده سوم» رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مراسم، درباره نگاه برغوثی به مقاومت، آزادی و تحولات منطقه و جایگاه شعر در ادبیات فلسطین سخن گفته شد.

یکی از محور‌های برنامه، بررسی شعری بود که تمیم برغوثی در سوگ شهادت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای سروده است؛ شعری که زمینه‌ای برای بررسی پیوند ادبیات مقاومت از فلسطین تا ایران فراهم کرد.



در ادامه، از کتاب «برده سوم» با ترجمه محمدرضا زائری رونمایی شد؛ اثری که شامل قصیده‌ای ۲۰۰ بیتی در ستایش پیامبر اسلام (ص) است.

«برده سوم» نخستین کتاب تمیم برغوثی است که به فارسی ترجمه و منتشر شده و از آثار شاخص این شاعر فلسطینی به شمار می‌رود.



نام این مراسم از یکی از مشهورترین شعر‌های تمیم برغوثی، «برای آزادی، از رودخانه تا دریا»، گرفته شده است؛ شعری که سال‌هاست صدای فلسطین و آرمان آزادی را فراتر از مرز‌های این سرزمین بازتاب می‌دهد.