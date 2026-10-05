کارآفرین جوان روستایی در شهرستان دره‌شهر، با استفاده از تسهیلات خوداشتغالی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام، کارگاه چرم‌دوزی راه‌اندازی کرده و ماهانه بیش از سه هزار و ۵۰۰ عدد انواع کیف، جای پول و مدارک تولید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «نسیم امین‌زاده» کارآفرین جوان روستایی، حدود چهار سال پیش با استفاده از تسهیلات خوداشتغالی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام، در روستای خود یک کارگاه چرم‌دوزی راه‌اندازی کرد تا علاوه بر اشتغال خود، زمینه اشتغال دو برادرش را نیز در این واحد تولیدی فراهم کند.

وی و برادرانش در این کارگاه کوچک خانگی، ماهانه بیش از سه هزار و ۵۰۰ عدد انواع کیف، جای پول و مدارک را تولید و روانه بازار مصرف پایتخت کشور می‌کنند.

در شهرستان دره‌شهر سه کارگاه چرم‌دوزی با اشتغال‌زایی ۲۰ نفر فعالیت دارند.