جهاد دانشگاهی که در ۱۶ مرداد ۱۳۵۹ تأسیس شد، نهادی است که در حوزه‌های مختلف علمی، پژوهشی، آموزشی، فناوری و درمان به مردم خدمت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ گزارش حاضر با نگاهی به خدمات مرکز درمان ناباروری و نقش ماندگار دکتر سعید کاظمی آشتیانی، دانشمند برجسته اهل استان مرکزی و بنیان‌گذار پژوهشگاه رویان، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های این نهاد را در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت علمی کشور معرفی می‌کند.

جهاد دانشگاهی از زمان تأسیس تاکنون در عرصه‌های گوناگون علمی و پژوهشی، آموزش، فناوری و درمان، خدمات ارزشمندی به جامعه ارائه داده است.

این گزارش با تمرکز بر مرکز درمان ناباروری و یادکرد از خدمات ماندگار دکتر سعید کاظمی آشتیانی، دانشمند برجسته استان مرکزی و بنیان‌گذار پژوهشگاه رویان، به معرفی ظرفیت‌ها و فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در مسیر امیدآفرینی، خدمت به مردم و پیشبرد علم و پژوهش کشور می‌پردازد.