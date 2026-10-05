فرماندار پردیس از اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در آبان ماه خبر داد و از شهروندان خواست با مشارکت در این طرح، مسئولان را در ثبت آمار دقیق جمعیت و برنامه‌ریزی برای تأمین امکانات و خدمات مورد نیاز شهرستان یاری کنند.

رضا طاهرخانی گفت: آمار دقیق جمعیت شهرستان، نقش مهمی در برنامه‌ریزی برای آبادانی، توسعه و تأمین امکانات مورد نیاز شهروندان دارد.

وی افزود: به همین منظور، طرح سرشماری نفوس و مسکن در آبان ماه اجرا می‌شود و مشارکت مردم در این طرح می‌تواند به ثبت جمعیت واقعی شهرستان کمک کند.

فرماندار پردیس از شهروندان خواست با شرکت در این طرح و اطلاع‌رسانی به دیگران، در ثبت دقیق اطلاعات خانوارها همکاری کنند.

طاهرخانی گفت: این سرشماری به دو شیوه انجام می‌شود؛ بخشی از اطلاعات از طریق سامانه و به صورت خوداظهاری ثبت خواهد شد و در برخی نقاط نیز مأموران به صورت حضوری به خانوارها مراجعه می‌کنند.

وی تأکید کرد: ثبت آمار واقعی جمعیت، دست مسئولان شهرستان را برای پیگیری مطالبات و برنامه‌ریزی متناسب با نیازهای مردم بازتر خواهد کرد.