



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی،گفت: معرفی ظرفیت‌های زنجیره ارزش، تقویت برند زعفران ایرانی، گسترش بازار‌های صادراتی و جلب مشارکت استان‌های زعفران‌خیز، محور‌های اصلی این دوره از جشنواره است.

علی کبیر در خصوص جزئیات برگزاری این جشنواره که با همکاری دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های تخصصی مرتبط برگزار می‌شود، افزود:د برای نمایشگاه تخصصی زنجیره ارزش زعفران و صنایع وابسته، به مدت چهار روز و با حضور تولیدکنندگان، صادرکنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه‌های فرآوری، بسته‌بندی و محصولات مرتبط برپا خواهد شد دبیرخانه جشنواره در اتاق خراسان رضوی نیز هماهنگی برنامه‌ها را با دستگاه‌های مسئول و مجموعه‌های بخش خصوصی دنبال می‌کند.

وی دیپلماسی اقتصادی را از بخش‌های مهم جشنواره امسال برشمرد و ادامه داد: با همکاری وزارت امور خارجه، از سفرای اسپانیا، اتریش، ایتالیا، چین، ژاپن، هند، برزیل، مکزیک، اروگوئه، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و افغانستان برای حضور در این رویداد دعوت شده است. دعوت از نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی اکو، فائو، یونیدو و یونسکو نیز در برنامه قرار دارد.

کبیر بازار چین را یکی از مقاصد مهم برای توسعه صادرات زعفران ایران دانست و تصریح کرد: پیگیری ویژه‌ای برای حضور سفیر، نمایندگان دیپلماتیک، تجار و فعالان اقتصادی این کشور در حال انجام است. نشست تخصصی سفرا و هیات‌های خارجی نیز روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه برگزار خواهد شد و موضوعاتی همچون ارتقای جایگاه زعفران ایران در بازار‌های جهانی، صیانت از برند ایرانی و توسعه همکاری‌های تجاری در دستور کار آن قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: برای تقویت جایگاه ملی جشنواره، از استانداران استان‌های زعفران‌خیز، فرمانداران شهرستان‌های تولیدکننده، تشکل‌های تخصصی و فعالان زنجیره ارزش برای حضور و مشارکت دعوت می‌شود. پیگیری حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاونان مرتبط این وزارتخانه، نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست نیز در حال انجام است.

کبیر گفت: برنامه جشنواره به فضای نمایشگاهی محدود نخواهد بود کاروان‌های ترویجی، آموزشی و گردشگری برای بازدید از مناطق شاخص تولید زعفران، از جمله تربت‌حیدریه و زاوه، پیش‌بینی شده است. ظرفیت تبلیغات شهری و مبادی ورودی مشهد نیز برای معرفی رویداد به کار گرفته می‌شود و برنامه‌های آیینی و فرهنگی بومی خراسان، بخشی از مراسم افتتاحیه و اختتامیه خواهد بود.

وی آشنایی نسل جوان با پیشینه فرهنگی و جایگاه اقتصادی زعفران را ضروری خواند و افزود: همکاری با آموزش‌وپرورش برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در مدارس، از جمله طرح موضوع انشا با محور زعفران ایرانی، در دست پیگیری است. ثبت رسمی جشنواره روز ملی زعفران و جشنواره عکس آن به‌عنوان رویداد‌های ملی نیز از مراجع ذی‌صلاح دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: برای سومین جشنواره عکس «روز ملی زعفران» نیز فراخوان زده ایم و هنرمندان، عکاسان، نویسندگان و علاقه‌مندان سراسر کشور تا ۲۳ مهرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

وی تصریح کرد: موضوع آثار، وجوه گوناگون زعفران ایران را دربرمی‌گیرد؛ از هویت و برند این محصول در مسیر مزرعه تا بازار‌های جهانی، سلامت و خواص دارویی و کاربرد‌های نوین آن تا کشاورزی پایدار، زندگی کشاورزان، فرهنگ و میراث زعفران، کیفیت و اصالت، فرآوری و ارزش‌آفرینی. شرکت در بخش عکس با دوربین حرفه‌ای یا تلفن همراه آزاد است و هر شرکت‌کننده در بخش عکس‌نوشت می‌تواند حداکثر سه اثر ارائه کند. به برگزیدگان دو بخش نیز جوایزی اهدا خواهد شد.

کبیر در پایان تاکید کرد: سومین جشنواره روز ملی زعفران باید تصویری منسجم از ظرفیت‌های تولیدی، تجاری، فرهنگی و فناورانه این محصول ارائه دهد و زمینه گفت‌وگویی موثر میان کشاورزان، بنگاه‌ها، سیاست‌گذاران و شرکای خارجی را فراهم سازد؛ گفت‌وگویی که حاصل آن به توسعه بازار، افزایش ارزش‌افزوده و تثبیت نام زعفران ایران در تجارت جهانی بینجامد.