رؤسای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان هواشناسی کشور در نشستی مشترک، تبعات پدیده آب و هوایی «ال‌نینو» در ایران را بررسی کردند.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سحر تاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی در نشست با رئیس و مدیران سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه یکی از تبعات پدیده آب و هوایی ال نینو در ایران، بارش‌های شدید در زمان کوتاه است، تصریح کرد: در این شرایط با بارش‌های سیلابی مواجه خواهیم بود که بجای بارندگی‌های مداوم و طولانی مدت رخ می‌دهند.

وی با اشاره به بارش سیل آسای هفته گذشته در البرز اظهار داشت: در این بارندگی در مدت ۲۰ دقیقه بیش از ۱۱ میلی متر باران بارید که تنها یک نمونه از بارش‌هایی است که به احتمال فراوان در آینده رخ خواهد داد.

رئیس سازمان هواشناسی گفت؛ پیک بارش‌های برآمده از پدیده ال نینو در بهمن ماه خواهد بود.

تاجبخش در این باره اظهار داشت: داده‌های موجود حاکی از استقرار کامل و پایدار این پدیده از اواسط اوت ۲۰۲۶ است و نقشه‌های به‌روز هواشناسی نیز احتمال بارش‌های بالاتر از نرمال را در پاییز و زمستان نشان می‌دهد.

وی افزود: این پدیده می‌تواند بر الگو‌های دمایی و بارشی اثر بگذارد و حتی در برخی شرایط افزایش امواج گرمایی را به دنبال داشته باشد بنابراین نباید پیامد‌های آن را صرفاً به بارش‌های سنگین و سیلابی محدود کرد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای کاهش خسارت‌های ناشی از مخاطرات جوی تأکید کرد و گفت: سازمان هواشناسی می‌تواند بر اساس داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، احتمال وقوع بارش، مسیر و سرعت باد و سایر شاخص‌های جوی را پیش‌بینی کند، اما تعیین میزان آسیب‌پذیری مناطق و شناسایی مراکز در معرض خطر، نیازمند اطلاعات و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

آبخیزداری؛ بهترین راه پیشگیری از سیل

رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این نشست با تاکید بر اینکه باید برای مواجهه با پیامد‌های احتمالی ال نینو از پیش آمادگی لازم را ایجاد کرد، اظهار داشت: دستگاه‌های مختلف بر اساس وظایف قانونی خود در این زمینه مسئولیت دارند و مدیریت این مسائل تنها متوجه سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیست.

افلاطونی با اشاره به ظرفیت گسترده کشور برای اجرای طرح‌های آبخیزداری اظهار کرد: از مجموع ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه‌های منابع طبیعی کشور، حدود ۱۲۰ میلیون هکتار مستعد اجرای طرح‌های آبخیزداری است که تاکنون مطالعات آبخیزداری در ۴۵ میلیون هکتار به پایان رسیده و در ۳۰ میلیون هکتار نیز اقدامات آبخیزداری و آبخوان‌داری اجرا شده است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، آبخیزداری را یکی از اقدامات اساسی برای حفاظت از منابع پایه به‌ویژه آب، خاک و پوشش گیاهی دانست و گفت: تجربه نشان داده است هر جا اقدامات آبخیزداری در نقاط بحرانی اجرا شده، میزان خسارت‌های ناشی از سیلاب و فرسایش خاک کاهش یافته است.

وی افزود: هدف اصلی در مدیریت سیلاب، کاهش فرسایش خاک و خسارت‌های ناشی از سیلاب همچنین هدایت و نفوذ آب در عرصه‌های طبیعی برای تقویت آبخوان‌ها و سفره‌های زیرزمینی است و از این رو تسریع در اجرای طرح‌های آبخیزداری باید به‌عنوان یک ضرورت در دستور کار قرار گیرد.

افلاطونی با اشاره به قرار گرفتن بخش قابل توجهی از سرزمین ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت آبخیزداری برای کاهش مخاطرات خشکسالی، سیلاب و فرسایش خاک تأکید کرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره احتمال افزایش بارش‌ها در ماه‌های پیش رو، از مدیران منابع طبیعی سراسر کشور خواست از هم‌اکنون تمهیدات لازم را برای بهره‌گیری از این ظرفیت در زمینه کاشت نهال، بذرکاری و کپه‌کاری فراهم کنند.

وی همچنین بر ضرورت آمادگی برای مدیریت پیامد‌های احتمالی افزایش پوشش گیاهی و علفی ناشی از بارش‌ها تأکید کرد و گفت: با افزایش احتمالی پوشش گیاهی، اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر وقوع حریق در عرصه‌های منابع طبیعی نیز باید از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد.