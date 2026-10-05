رئیس هیات سوارکاری استان با بیان اینکه در این دوره از مسابقات، چابکسوارنی از ۱۰ استان حضور دارند افزود: این دوره از مسابقات به مدت ۸ هفته در مجتمع سوارکاری صفائیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابوطالبی گفت: مسابقات فردا در شش دور و در مسافت ۱۴۰۰ متر برگزار می‌شود و بیش از ۵۰ راس حضور خواهند داشت.

وی عنوان کرد: در مسابقات فردا به نفرات اول تا ششم در مجموع مبلغ یک میلیارد تومان جوایز نقدی اهدا می‌شود.

ابوطالبی گفت: مجموع جوایز در هشت هفته بیش از ۱۶ میلیارد تومان است.



